В Екатеринбурге нашли тело девочки, которую искали с января (ФОТО)

Вечером в воскресенье местный житель сообщил в полицию о том, что нашел мертвую девочку. Тело было обнаружено в районе гаражного массива, недалеко от железнодорожного вокзала. Внешне мертвый ребенок похож на 13-летнюю Айганыш Канат, которая пропала в начале года.

На месте трагедии и теле несовершеннолетней признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако точную причину смерти через месяц даст судмедэкспертиза. Равно как и то, действительно ли погибшая – Айганыш.

Напомним, вечером 4 января девочка пошла в магазин за кефиром и не вернулась. К поиску подростка подключились полицейские, местные жители и поисковый отряд «Сокол». Несколько раз граждане сообщали информацию о том, что видели Айганыш в городе. Однако поиски, к сожалению, не увенчались успехом.

Несмотря на то, что признаков криминала на месте происшествия не было найдено, следователи все-таки возбудили уголовное дело по статье «убийство». Как они объясняют, для того, чтобы выяснить все обстоятельства пропажи. Ведь в день исчезновения у Айганыш произошли проблемы в магазине: камеры наблюдения сняли, что девочка направлялась к выходу с кефиром в руках. Внезапно охранник магазина подозвал её в подсобку. Оттуда Айганыш вышла уже без кефира. Больше девочку не видели.

Пользователи социальных сетей считают, что этот кефир она якобы украла и боялась вернуться домой.