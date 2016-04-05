В Пышме перед судом предстанет девушка, которая утопила в ванной младенца

По данным следствия, трагедия произошла 15 января. Поздним вечером дама стала писать СМСки своим родственникам и отцу ребенка. Обвиняемая сообщала, что её полуторамесячная дочь перестала дышать. Чуть позже она добавила - девочка все-таки пришла в чувства и ее отвезли в больницу.

Отец ребенка заподозрил неладное и приехал утром в квартиру злоумышленницы. Он потребовал рассказать, где именно находится его дочь и что с ней случилось. Не услышав внятного ответа, мужчина сообщил о подозрительном поведении молодой матери в полицию. Правоохранители после тщательного осмотра квартиры обнаружили в кладовке жуткую находку: мертвого младенца, завернутого в плед.

Следователи выяснили, что девушка страдала сильной депрессией. Вдобавок, по словам обвиняемой, её раздражали крики дочери. Молодая мать решилась на убийство собственного ребенка: она утопила новорожденную девочку в ванночке для купания. Стоит добавить, что психологическая экспертиза доказала – злоумышленница полностью вменяемая.

Сейчас мама-убийца ответит за свой поступок перед судом: она навсегда может сесть в тюрьму.

Чтобы избежать подобных трагедий, в России существует 29 церковных приютов, в которых психологи помогают беременным и матерям справиться с депрессией. Такой кризисный центр недавно был открыт и в Нижнем Тагиле.