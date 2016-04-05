За выходные в Нижнем Тагиле случились два пожара: сгорела баня на Старой Вые и хулиганы подожгли дверь квартиры на улице Пархоменко
Двумя пожарами отметились прошедшие в Нижнем Тагиле выходные. Оба пожара случились в воскресенье, 3 апреля, с разницей в полчаса. В первом случае сгорела баня на улице Тагильская, во втором — пострадала входная дверь квартиры в одном из домов на улице Пархоменко.
Сначала, вечером 3 марта в 19:13, пожарным сообщили о пожаре на Старой Вые. Там горела частная баня:
Возможной причиной пожара на улице Тагильская, где сгорела частная баня, является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления сообщили журналисту TagilCity.ru в пожарной службе.
Полчаса спустя, в 19:31, поступил звонок о возгорании в 5-этажном доме на улице Пархоменко. Там неизвестные подожгли дверь квартиры:
На Пархоменко, в доме №150, повреждена деревянная дверь квартиры. Скорее всего, это был поджог. Жильцы сами потушили огонь ещё до приезда пожарных.
В обоих случаях пострадало только имущество тагильчан.
За два дня до этого, 1 апреля, в Нижнем Тагиле случился ещё один поджог, неизвестные подожгли дорогой внедорожник.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru