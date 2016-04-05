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За выходные в Нижнем Тагиле случились два пожара: сгорела баня на Старой Вые и хулиганы подожгли дверь квартиры на улице Пархоменко
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За выходные в Нижнем Тагиле случились два пожара: сгорела баня на Старой Вые и хулиганы подожгли дверь квартиры на улице Пархоменко

5 апреля 2016, 13:00ПроисшествияДенис Таратонов
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