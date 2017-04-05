16-летняя тагильчанка обманула на 7000 рублей беженца из Украины: после вмешательства полиции Нижнего Тагила она решила вернуть деньги (ФОТО)

Напомним, в ноябре 2016 года беженец из Украины, постоянно проживающий в Крыму, попытался купить через интернет у жительницы Нижнего Тагила IPhone за 7000 рублей.

Мужчина перевёл деньги на указанный счёт и терпеливо ждал посылку в течение 2 месяцев. Не получив её, в феврале 2017 года мужчина, по рекомендации журналистов TagilCity.ru, через форму онлайн-обращения написал заявление в полицию Нижнего Тагила.

Накануне обманувшая его 16-летняя девушка (Дарья Л.) сама вышла с ним на связь в социальных сетях. Девушка созналась в содеянном и предложила вернуть деньги.

Увы, раскаяние юной обманщицы не было случайным. Оно связано с визитом к ней участкового и интересом правоохранительных органов к инциденту.

В пресс-группе УВД Нижнего Тагила подтвердили информацию.

В настоящее время по заявлению проводится проверка. Накануне девушку, на действия которой в интернете поступила жалоба, посетил участковый сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

По словам пострадавшего, полицейские Нижнего Тагила рекомендовали ему забрать деньги, а дело назвали «отказным».

Полиция сказала, что она несовершеннолетняя и это будет отказное дело. Ничего ей не будет. Мне рекомендовали забрать свои деньги сообщил беженец Александр журналисту TagilCity.ru.

Напомним, согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

В то же время сама девушка в переписке с обманутым мужчиной раскаивается в содеянном. Она говорит, что произошедшее стало для неё уроком и уверяет, что он был единственным, кого она обманула. Это был первый и последний раз.

Искренна ли девушка? Достойна ли она наказания? Придётся ли ей за содеянное носить клеймо судимости? Об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.