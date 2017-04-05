Дорогая иномарка сгорела ночью в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В тушении огня принимали участие две единицы техники. Пострадавших нет. На месте пожара найдена обгоревшая палка с кусками ткани, предположительно, с помощью нее совершили поджог автомобиля, пишет Е1.

По сообщению очевидцев, за несколько минут до возгорания во дворе бегали подростки, которые шумели и что-то жгли.

Хозяин сгоревшего ТС от комментариев отказался, по факту поджога в полицию подано заявление. Известно, что это уже не первый случай возгорания автомашин в данном дворе.

Фото и видео: ИА "Ночные новости" / E1.RU