Екатеринбурженка получила на email фотографии с обнаженными девочками от педофила (ФОТО)

Электронный адрес екатеринбурженки был указан на её странице в социальной сети «ВКонтакте» в связи с тем, что она объявила вакансию. Через некоторое время на почту пришло письмо от некоего мужчины, который, извинившись, попросил не читать предыдущее письмо от него, так как «это был спам».

Заинтересовавшаяся девушка, конечно, пересмотрела новые письма и обнаружила, что в одно из них были вложены фото маленьких обнаженных девочек, пишет Life.

Через некоторое время к екатеринбурженке обратилась 14-летняя школьница из Новосибирска с фотографий из почты с вопросом, почему её «близкий друг» просить игнорировать сообщения от случайной знакомой.

Дальнейший мониторинг соцсетей редакцией Life показал, что на странице у подозреваемого педофила есть видеозаписи, подтверждающие его наклонности.

Фото: Life.ru

Екатеринбурженка обратилась в полицию для проверки мужчины на распространение нецензурных фотографий девочек. В пресс-службе МВД по Свердловской области данную информацию отказались комментировать, пишет Life. А в следственном комитете заявили, что информации об инциденте у них нет.