Мужчина из Первоуральска обратился в ГИБДД с поддельным полисом ОСАГО: возбуждено уголовное дело

Установлено, что номера документа нет в электронной базе данных. Автовладелец рассказал правоохранителям где, и при каких обстоятельствах он приобрел полис.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. В рамках расследования правоохранители установили круг лиц, причастных к незаконной сделке, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.

Законодательством за данное преступление предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.