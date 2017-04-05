Мужчина из Первоуральска обратился в ГИБДД с поддельным полисом ОСАГО: возбуждено уголовное дело
5 апреля 2017, 12:35Происшествия
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В ГИБДД Первоуральска для регистрации авто обратился местный житель, который предъявил поддельный полис ОСАГО.
Установлено, что номера документа нет в электронной базе данных. Автовладелец рассказал правоохранителям где, и при каких обстоятельствах он приобрел полис.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. В рамках расследования правоохранители установили круг лиц, причастных к незаконной сделке, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.
Законодательством за данное преступление предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.
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