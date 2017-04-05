Одна иномарка перевернулась, другая – врезалась в столб в результате ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)
5 апреля 2017, 10:05Происшествия
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5 апреля в утренние часы в Екатеринбурге произошло ДТП – столкнулись две иномарки.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, автомобили «Субару» и «Хонда» не поделили дорогу. «Субару» откинуло на светофорный столб, вторая иномарка от удара перевернулась на бок.
На месте инцидента работают полицейские. В ДТП никто не пострадал.
Из-за аварии на участке образовалась огромная пробка, как сообщают очевидцы, машины движутся со скоростью 10 км/ч.
Фото: Е1.RU
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