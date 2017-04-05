Похитители одежды из магазинов Нижнего Тагила были задержаны в Перми

Кражи в Нижнем Тагиле произошли в разное время: первая – в октябре прошлого года, вторая – в феврале 2017. При изучении записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что кражи совершали одни и те же люди.

Накануне в Перми задержали двух молодых людей, в автомобиле которых находилось множество одежды с бирками. Откуда они взяли товар, злоумышленники представителям закона объяснить не смогли. Информация поступила в полицию Нижнего Тагила, где причастность к кражам подтвердилась.

Оба задержанных – 1989 года рождения. Работы у них нет, ранее были судимы за имущественные преступления. Один из подозреваемых – уроженец Ивделя, другой из Екатеринбурга. Известно, что в Перми мошенников обвиняют в 23 подобных инцидентах, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.