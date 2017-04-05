Пожилой мужчина отравился продуктами горения в пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
5 апреля 2017, 10:50Происшествия
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3 апреля в Нижнем Тагиле на Вагонке произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отдел надзора и пропаганды Нижнего Тагила сообщает подробности инцидента: повреждено имущество в трех квартирах, огнем были охвачены три балкона и оконные рамы. Очаг возгорания находился на балконе на 8 этаже. Площадь возгорания составила 18 кв. м. В тушении принимали участие огнеборцы пожарной части №30.
В пожаре пострадал пенсионер, он отравился дымом и госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. По факту ЧП проводится проверка, причины будут установлены позже.
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