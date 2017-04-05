Пожилой мужчина отравился продуктами горения в пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Отдел надзора и пропаганды Нижнего Тагила сообщает подробности инцидента: повреждено имущество в трех квартирах, огнем были охвачены три балкона и оконные рамы. Очаг возгорания находился на балконе на 8 этаже. Площадь возгорания составила 18 кв. м. В тушении принимали участие огнеборцы пожарной части №30.