Забывший женщину с ребенком на колесе обозрения сотрудник аттракциона уволен в Верхней Пышме
5 апреля 2017, 13:45Происшествия
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В Верхней Пышме из-за ЧП на колесе обозрения, произошедшего в марте 2017 года, уволен сотрудник аттракциона. Он, будучи пьяным, выключил механизм и оставил на высоте женщину с трехлетним ребенком.
Напомним, 11 марта жительница Верхней Пышмы купила билет на аттракцион. Но после совершения двух кругов на колесе обозрения, когда женщина и ее сын трех лет были на высоте, смотритель выключил аттракцион, закрыл ворота и ушел с рабочего места, оставив людей.
В результате сложившейся чрезвычайной ситуации мать с ребенком около часа находились в кабине колеса обозрения. Женщина вызвала МЧС. Приехав на место, спасатели сняли замерзших людей на землю.
После проведения прокурорской проверки исполняющему директору объявлен выговор, виновный сотрудник уволен с работы, директору компании внесено представление за необеспечение должного контроля за безопасностью потребителей, сообщает «Екатеринбург-Онлайн».
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