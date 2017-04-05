Забывший женщину с ребенком на колесе обозрения сотрудник аттракциона уволен в Верхней Пышме

Напомним, 11 марта жительница Верхней Пышмы купила билет на аттракцион. Но после совершения двух кругов на колесе обозрения, когда женщина и ее сын трех лет были на высоте, смотритель выключил аттракцион, закрыл ворота и ушел с рабочего места, оставив людей.