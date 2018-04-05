8-летний ребенок умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила от менингита

8-летний житель села Николо-Павловское умер в инфекционной больнице от менингита. По словам близких, он более недели наблюдался у участкового врача, но признаков менингита у него выявлено не было.

Ребенок болел, был полторы недели на больничном. В тот день они с родителями сходили на прием в текущем порядке. А вечером ему опять стало плохо и родители вызвали скорую сообщила жительница поселка.

От жителей Николо-Павловского стало известно, что медики прибывшей на вызов скорой помощи на месте диагностировали менингит. С этим диагнозом ребенок был доставлен в инфекционную больницу Нижнего Тагила.

Скорая сразу, когда приехала, диагностировали у него менингит и в больницу привезли уже с таким диагнозом. И спустя несколько часов он скончался поделилась жительница Николо-Павловского.

До этого ребенок наблюдался в Николо-Павловской участковой больнице.