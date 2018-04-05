Браконьер из Берёзовского случайно застрелил человека во время незаконной охоты

45-летний и 43-летний жители посёлка Монетный в сотрудничестве с двумя своими знакомыми из столицы Урала незаконно охотились на диких лосей на территории Берёзовского городского округа. Незаконной охотой занимались сами братья, а другие обвиняемые разделывали туши погибших животных. Общий ущерб, нанесенный Свердловской области, составил 364 500 рублей. За год мужчины отстрелили три особи лося.

Примечательно, что раскрыть дело о браконьерстве удалось после несчастного случая, произошедшего 20 сентября 2017 года. В этот день 45-летний обвиняемые в очередной раз находился на незаконной охоте, и мужчинам удалось убить лося тремя прицельными, вскоре они занялись разделкой туши. В какой-то момент один из братьев услышал шум в лесу и, решив, что это лось, выстрелил в сторону источника шума. Оказалось, что он попал в сердце случайному прохожему, который погиб на месте.