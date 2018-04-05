Два человека госпитализированы в результате пожара на Вагонке (ФОТО)

В 7:49 пожарный отряд получил сообщение о происшествии. В 7:55 к месту вызова прибыли 3 машины пожарных - 2 автоцистерны и автолестница. В течение часа пожар локализовали.

Площадь пожара составила 40 кв. м. Из квартиры, предположительно ставшей очагом возгорания, сотрудники службы спасения по пожарной лестнице вывели двух людей - женщину с 10% ожогов тела 2-3 степени и мужчину с ожогами 15% тела 2 степени и отравлением продуктами горения. Оба пострадавших госпитализированы.

Из соседней квартиры также при помощи пожарной лестницы эвакуировали двух людей, еще 8 выведены из дома по лестничному маршруту.

Ведется проверка. Устанавливаются причины пожара и размер ущерба от него.

Фото: «Типичный Тагильчанин»/ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО