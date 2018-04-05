Многодетная серовчанка отправилась в колонию за избиение маленькой дочери
5 апреля, 19:20Происшествия
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4 апреля Серовский районный суд признал виновной 29-летнюю местную жительницу, которая обвинялась в систематическом избиении младшей дочки.
Всего у женщины восемь детей. В отношении семи из них она лишена родительских прав. Дети воспитываются в государственных учреждениях. Самая младшая дочка проживала с матерью, которая периодически избивала девочку.
Женщина получила наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщает «Znak».
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