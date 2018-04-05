Трамвай в Екатеринбурге сошел с рельсов и вылетел на остановку (ФОТО)
5 апреля, 22:00Происшествия
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Трамвай 23-го маршрута в Екатеринбурге сошел с рельсов и вылетел на остановку.
Сюжеты: Екатеринбург
Трамвай двигался со стороны улицы Колмогорова и поворачивал на улицу Крылова. На повороте вагон сошел с рельсов и вылетел на остановку. В тот момент на ней никто не стоял, поэтому пострадавших нет.
Как рассказали в диспетчерской ЕТТУ, на месте происшествия работает ревизор. Он даст экспертную оценку случившемуся. Что стало причиной схода вагона, пока не известно, сообщает «URA.ru».
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Фото: «URA.ru»
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