Житель Екатеринбурга ранен из травматического оружия из-за спора на дороге (ФОТО)

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что стрельба велась из травматического пистолета. Водитель машины«Volkswagen» хотел проехать во двор, но не смог разъехаться с автомобилем «Scoda», где сидели двое мужчин. Ссора переросла в драку. Один из пассажиров «Scoda» достал травматический пистолет и начал беспорядочно стрелять.