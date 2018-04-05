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Житель Екатеринбурга ранен из травматического оружия из-за спора на дороге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга ранен из травматического оружия из-за спора на дороге (ФОТО)

5 апреля, 20:45Происшествия
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