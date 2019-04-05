Пешеход с ружьем спровоцировал ДТП под Нижнем Тагилом
Сегодня, 17:03ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: Медиахолдинг 1Mi
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5 апреля около 14.00 на развязке Черноисточинского шоссе и Серовского тракта под Нижним Тагилом нетрезвый пешеход с ружьем стал причиной аварии двух автомобилей, рассказал редакции TagilCity.ru житель города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По его словам, девушка-водитель выезжала на Черноисточинское шоссе, когда заметила идущих по середине дороги нетрезвых мужчин. Водитель подала сигнал, чтобы они отошли, на что один из пешеходов приставил к лобовому стеклу её автомобиля помповое ружье.
Девушка резко тронулась с поворотом от угрожавших и столкнулась с проезжавшим мимо автомобилем. Нетрезвые мужчины ушли с места ДТП. Пострадавших нет,рассказал тагильчанин.
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Второй пострадавший автомобиль
Фото: TagilCity.ru
Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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