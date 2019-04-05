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В Екатеринбурге девушка села в такси и не доехала до дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге девушка села в такси и не доехала до дома

Сегодня, 10:53ПроисшествияФото: Е1.ru
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