В Екатеринбурге девушка села в такси и не доехала до дома

24-летняя Наталья Крылова 3 апреля вечером возвращалась с работы, она вызвала такси, написала маме, что едет домой, после этого девушка больше не выходила на связь.

Как рассказала мама пропавшей, ее дочь несколько лет пользуется услугами такси одной фирмы, ранее нареканий не было, девушка много ездит по городу по работе. Мама позвонила в фирму-перевозчик, оператор пояснила ей, что таксист высадил девушку у дома на улице Саввы Белых. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения по указанному адресу, однако оказалось, что в установленный промежуток времени данного такси там не было.

Мама Натальи рассказала, что у дочери есть две собаки, которых нужно кормить и выгуливать. Девушка сознательно относится к животным и не могла их бросить. Кроме того, она всегда была с мамой на связи.

Наталья была одета в черную кожаную куртку (на фото), серые лосины и кроссовки. На предплечье у пропавшей - татуировка с изображением волка.