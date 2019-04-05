В Екатеринбурге на пруду найден труп мужчины в спортивном костюме

Тело обнаружил местный житель во время прогулки с собакой. Он вызвал скорую и полицию, однако на лед выходить было опасно и пришлось ждать спасателей. Мужчина был одет в спортивный костюм и плавал в полынье. Признаков жизни он не подавал.

При осмотре трупа видимых повреждений не обнаружено, у мужчины была содрана кожа на костяшках, что может говорить о том, что перед смертью он с кем-то подрался. Документов и верхней одежды при нем не обнаружено.

В следственном отделе информацию об обнаружении тела подтвердили. На место выезжал следователь. Проводится опрос очевидцев. Труп направлен на экспертизу для установления причины смерти.