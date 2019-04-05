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В Екатеринбурге на пруду найден труп мужчины в спортивном костюме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге на пруду найден труп мужчины в спортивном костюме

Сегодня, 08:11ПроисшествияФото: Е1.ru
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