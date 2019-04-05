В Нижнем Тагиле мужчина хранил в ванной труп бездомного
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в убийстве, совершенном накануне в одной из квартир на ГГМ, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
В полицию Нижнего Тагила накануне поступило сообщение о том, что в одной из квартир на ГГМ было совершено убийство. По указанному адресу выехали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. 52-летний хозяин квартиры по Черноисточинскому шоссе был взят под наблюдение. В какой-то момент мужчина вышел на улицу со своей собакой. Подозреваемый был задержан, когда возвращался домой.
В его квартире в ванной комнате был обнаружен труп мужчины с колото-резанными ранениями. Помимо хозяина квартиры, в помещении находились четыре собаки. Личность убитого была установлена. Это 46-летний ранее судимый тагильчанин, который вел бродяжнический образ жизни. Задержанный пояснил, что не редко приглашал к себе домой людей подобного круга.
В квартире обнаружено предполагаемое орудие преступления. Следов распития алкоголя замечено не было.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.