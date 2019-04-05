В Нижнем Тагиле мужчина хранил в ванной труп бездомного

В полицию Нижнего Тагила накануне поступило сообщение о том, что в одной из квартир на ГГМ было совершено убийство. По указанному адресу выехали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. 52-летний хозяин квартиры по Черноисточинскому шоссе был взят под наблюдение. В какой-то момент мужчина вышел на улицу со своей собакой. Подозреваемый был задержан, когда возвращался домой.