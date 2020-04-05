В Екатеринбурге ограбили квартиру, вскрытую пожарными в отсутствие хозяев

О происшествии изданию рассказала владелица квартиры Яна. По ее словам, сотрудников МЧС вызвала одна из жительниц подъезда, которой показалось, что в подъезде пахнет гарью. При этом в доме не было пожара.

Поскольку на лестничной площадке все соседи открыли свои квартиры, а нас не было дома, они взломали нашу квартиру, еще одну квартиру они не стали трогать, там тоже никого не было, так как им сказала та же самая девушка, которая их вызвала, что там никто не живет, и только периодически там делают ремонт, рассказывает девушка.

О вскрытии двери в квартиру Яне стало известно от сотрудников полиции. Ее семья в это время находилась за городом. Там они пережидали режим самоизоляции.

Пока дверь квартиры была открыта, кто-то проник внутрь и похитил 60 тысяч рублей. Средства семья Яны откладывала на лечение ребенка.

Когда семья приехала, на лестничной площадке дежурил полицейский, которого при вскрытии дверей не было. При этом, он потребовал объяснений. Когда жильцы вошли в квартиру, то обнаружили пропажу, добавила Яна.