60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки

60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки
Сегодня, 09:03ПроисшествияФото: ГИБДД г.Кушвы
2 апреля 60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки. Во время столкновения пожилой мужчина разбил лобовое стекло головой.

В Кушве Свердловской области вечером в пятницу, 2 апреля произошло смертельное ДТП.

Водитель ВАЗ-21063 насмерть сбил 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате столкновения пешеход влетел головой в лобовое стекло.

Как рассказали в ГИБДД Кушвы, мужчину госпитализировали на карете «скорой помощи». Однако спасти его медикам не удалось, мужчина скончался от полученных травм. Личность погибшего установили сотрудники Госавтоинспекции.

Также в ГИБДД сообщили, что 37-летний водитель «ВАЗ» был трезв в момент аварии. Полицейским мужчина пояснил, что заметил пешехода в последний момент, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Напомним, 31 марта пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Екатеринбурге. Она переходила дорогу в неположенном месте.

Материалы по теме:
происшествиедтпобществосмертельное дтп
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы