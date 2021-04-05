60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки

В Кушве Свердловской области вечером в пятницу, 2 апреля произошло смертельное ДТП.
Водитель ВАЗ-21063 насмерть сбил 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате столкновения пешеход влетел головой в лобовое стекло.
Как рассказали в ГИБДД Кушвы, мужчину госпитализировали на карете «скорой помощи». Однако спасти его медикам не удалось, мужчина скончался от полученных травм. Личность погибшего установили сотрудники Госавтоинспекции.
Также в ГИБДД сообщили, что 37-летний водитель «ВАЗ» был трезв в момент аварии. Полицейским мужчина пояснил, что заметил пешехода в последний момент, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Напомним, 31 марта пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Екатеринбурге. Она переходила дорогу в неположенном месте.