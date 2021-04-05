Двое уральцев убили соседа из-за мести сыну

3 апреля на улице Свердлова в поселке Белоярский совершено убийство 54-летнего мужчины в его квартире. Убит также 57-летний друг хозяина квартиры.
На потерпевших обнаружены ножевые ранения в области спины и груди. Тела найдены сыном одного из убитых, сообщает «КП-Екатеринбург».
Силовыми структурами задержан сосед убитого. Он дал показания и пояснил, что двое его друзей совершили убийство мужчины, чтобы отомстить его сыну. Задержанный был с ними в момент преступления, но удары не наносил.
Оба подозреваемых уже отбывали наказание за кражи и грабежи. Сын убитого мужчины также был судим и ранее выкладывал фотографии из мест лишения свободы.
Предполагаемые преступники объявлены в розыск.
Напомним, за убийство случайного знакомого житель Екатеринбурга отправится в тюрьму на 7 лет.