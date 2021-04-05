Двое уральцев убили соседа из-за мести сыну

Двое уральцев убили соседа из-за мести сыну
Сегодня, 19:14ПроисшествияФото: pixabay.com
Двое мужчин совершили убийство в Свердловской области, чтобы отомстить его сыну.

3 апреля на улице Свердлова в поселке Белоярский совершено убийство 54-летнего мужчины в его квартире. Убит также 57-летний друг хозяина квартиры.

На потерпевших обнаружены ножевые ранения в области спины и груди. Тела найдены сыном одного из убитых, сообщает «КП-Екатеринбург».

Силовыми структурами задержан сосед убитого. Он дал показания и пояснил, что двое его друзей совершили убийство мужчины, чтобы отомстить его сыну. Задержанный был с ними в момент преступления, но удары не наносил.

Оба подозреваемых уже отбывали наказание за кражи и грабежи. Сын убитого мужчины также был судим и ранее выкладывал фотографии из мест лишения свободы.

Предполагаемые преступники объявлены в розыск.

Напомним, за убийство случайного знакомого житель Екатеринбурга отправится в тюрьму на 7 лет.

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