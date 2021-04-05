Из-за сообщений о бомбах в школах почти 40 тысяч детей эвакуированы в Хабаровске

Из-за сообщений о бомбах в школах почти 40 тысяч детей эвакуированы в Хабаровске
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сообщения об угрозе взрыва получили все школы Хабаровска. В результате были эвакуированы 42 тысячи человек. Из них почти 40 тысяч — дети.

На 14.00 (07.00 по МСК — прим.ред.) из 72 учебных учреждений были проверены 44. В результате ни одного взрывного устройства обнаружено не было, сообщили в краевом министерстве образования, пишет «Интерфакс».

Чиновники получили письмо в 08.30 по местному времени. В нем не говорилось, какие-именно школы были «заминированы», а потому было принято решение об эвакуации персонала и учеников всех школ.

Напомним, волна рассылок о минировании началась в России 28 ноября 2019 года. В Москве и Санкт-Петербурге сообщения приходили почти ежедневно, иногда и дважды в день. «Минированию» подвергались суды, больницы, школы, административные здания, ТЦ, мосты и метро. В ряде случаев производилась эвакуация.

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