Неизвестный «заминировал» здание ВГОКа в Нижнем Тагиле

Напомним, 19 марта Нижнем Тагиле поступило сообщение о заложенной бомбе в Демдовском колледже. В результате ученики и преподаватели были эвакуированы. Однако бомба не была найдена. Оказалось, что о ней сообщил один из студентов. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.