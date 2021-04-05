Неизвестный «заминировал» здание ВГОКа в Нижнем Тагиле

У здания стоят скорая помощь, несколько полицейских машин и пожарная. Меня остановили полицейские, сказали, что здание заминировали, рассказал TagilCity.ru один из очевидцев.
По камерам видеонаблюдения «Сетей Тагила» видно, что у дороги стоят пять полицейских автомобилей.
По словам директора МБУ «Центр защиты населения» Сергея Коперкина, спасатели выехали на место. Однако о том, что именно происходит на территории неизвестно.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» ситуацию комментировать отказались, так как информация на данный момент проверяется.
Напомним, 19 марта Нижнем Тагиле поступило сообщение о заложенной бомбе в Демдовском колледже. В результате ученики и преподаватели были эвакуированы. Однако бомба не была найдена. Оказалось, что о ней сообщил один из студентов. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.