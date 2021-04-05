Неизвестный «заминировал» здание ВГОКа в Нижнем Тагиле

Неизвестный «заминировал» здание ВГОКа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:34ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Здание «Высокогорского горно-обогатительного комбината», расположенного на улице Фрунзе, 17 в Нижнем Тагиле «заминировали» неизвестные.

У здания стоят скорая помощь, несколько полицейских машин и пожарная. Меня остановили полицейские, сказали, что здание заминировали, рассказал TagilCity.ru один из очевидцев.

По камерам видеонаблюдения «Сетей Тагила» видно, что у дороги стоят пять полицейских автомобилей.

Фото:скриншот камер "Сети Тагила"

По словам директора МБУ «Центр защиты населения» Сергея Коперкина, спасатели выехали на место. Однако о том, что именно происходит на территории неизвестно.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» ситуацию комментировать отказались, так как информация на данный момент проверяется.

Напомним, 19 марта Нижнем Тагиле поступило сообщение о заложенной бомбе в Демдовском колледже. В результате ученики и преподаватели были эвакуированы. Однако бомба не была найдена. Оказалось, что о ней сообщил один из студентов. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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