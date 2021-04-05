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Три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом

Утром 5 апреля три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом. 28-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

5 апреля на автодороге Кушва — Баранчинский в аварии погибли три человека — водитель и пассажиры «ВАЗ 21140».

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, на 15 километре дороги 28-летний водитель отечественного авто не учел дорожные условия и не справился с управлением, допустив выезд на встречную полосу и столкновение с грузовиком Hyundai.

Водитель легковушки и двое его пассажиров — мужчины 56 и 46 лет, в результате получили смертельные травмы.

Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. На месте происшествия проведен осмотр, опрошены очевидцы. Проводится расследование, в рамках которого будет установлена точная причина ДТП,отметили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Напомним, 2 апреля 60-летний свердловчанин погиб под колесами легковушки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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