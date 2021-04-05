В укрывательстве преступников обвинил местный житель полицию Екатеринбурга

Инцидент произошел в мае 2019 года. 24-летнего Дмитрия Бергмана избили и ограбили в уральской столице. Мужчина опознал нападавших, однако сотрудники правоохранительных органов не заняли его сторону. Дмитрий показал тех, кто избил его и отнял имущество, но сначала в возбуждении уголовного дела отказывали, а потом стали расформировывать дело, сообщает Е1. По словам мужчины, дознаватель в течение нескольких месяц не выходит на связь и скрывается от него.
По факту инцидента было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. На данный момент был проведен необходимый комплекс следственных действий, включая допрос граждан, на которых указал Дмитрий.
При этом информация о причинении вреда здоровью заявителя данными лицами подтверждения не нашла. Материалы о возможном хищении имущества потерпевшего выделены в отдельное производство,отметили в полиции.
Там подчеркнули, что факт того, что украденные вещи находятся у заявителя, подтвержден лишь словами потерпевшего.
Напомним, 12 марта житель Краснотурьинска заявил о том, что сотрудники полиции пытали его, чтобы заставить дать признательные показания в преступлениях, которые мужчина не совершал.