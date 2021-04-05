Волки утащили и съели собак из покинутого уральского монастыря

Волки утащили и съели собак из покинутого уральского монастыря
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: Буддийская община «Шедруб Линг» в ВК
Волки утащили и съели собак из покинутого уральского монастыря на горе Качканар. После того, как буддистов выселили, четвероногие на нескольких дней оставались там одни.

За последние три месяца хищные звери утащили и съели одну за другой четыре собаки, которые проживали в монастыре на горе Качканар. О смерти питомцев сообщается на странице Буддийской общины «Шедруб Линг» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам представителей общины, погибли в результате нападок волков любимцы гостей Рыжий, Бумер, Харон и Снежана.

Доступ на гору закрыт. «Евраз» разрешает посещать монастырь лишь с пятницы по воскресенье. Буддисты в эти дни приходили и оставляли собакам запас еды,рассказал ЕАН депутат качканарской думы Виктор Шумков.

Он отметил, что рядом с покинутым монастырем стоит вагончик охранников, которые могли слышать звуки борьбы домашних животных с хищниками, но, судя по всему, не захотели помочь.

Напомним, в конце марта буддисты монастыря «Шедруб Линг» на горе Качканар и корпорация ЕВРАЗ уладили конфликт.

Свердловская областьпроисшествиеобществособакиволки
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