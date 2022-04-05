Льдина проломила крышу автомобиля в Екатеринбурге

Льдина проломила крышу автомобиля в Екатеринбурге
Льдина проломила крышу автомобиля в Екатеринбурге
Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: pixabay.com
В Екатеринбурге глыба льда проломила крышу припаркованной во дворе Toyota Camry. Предположительно, она сошла с кровли многоэтажки.

По словам проживающих в соседнем доме людей, они услышали хлопок, похожий на взрыв. Выглянули на улицу и увидели автомобиль с погнутой от удара льдины крышей. Прибывшие через несколько часов представители УК огородили лентой место происшествия.

Коммунальщики отрицают, что лед свалился с крыши дома. В частности, директор по эксплуатации управляющей компании «Верх-Исетская» Виктория Семеницкая полагает, что лед образовался на выступах на фасаде на уровне третьего этажа и упал оттуда. А чистить стыки жильцы должны своими силами.

Коммунальщики пообещали разобраться в причинах произошедшего. Для начала они ждут заявления от владельца пострадавшей Toyota. После этого будет назначена проверка и комиссия определит виновников, сообщает Е1.

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