Льдина проломила крышу автомобиля в Екатеринбурге

По словам проживающих в соседнем доме людей, они услышали хлопок, похожий на взрыв. Выглянули на улицу и увидели автомобиль с погнутой от удара льдины крышей. Прибывшие через несколько часов представители УК огородили лентой место происшествия.
Коммунальщики отрицают, что лед свалился с крыши дома. В частности, директор по эксплуатации управляющей компании «Верх-Исетская» Виктория Семеницкая полагает, что лед образовался на выступах на фасаде на уровне третьего этажа и упал оттуда. А чистить стыки жильцы должны своими силами.
Коммунальщики пообещали разобраться в причинах произошедшего. Для начала они ждут заявления от владельца пострадавшей Toyota. После этого будет назначена проверка и комиссия определит виновников, сообщает Е1.