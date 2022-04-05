Пьяный молодой человек выпал из окна дома в Академическом районе Екатеринбурга

Из подъезда чуть позже выбежали две девушки. Они были в шоке. Одна из девочек, по словам местной жительницы, сказала, что ей 17 лет, а упавший является хозяином квартиры. От нее пахло алкоголем. Девочки рассказали, говорит местная жительница, что они отдыхали и потом поссорились. Молодой человек психанул. Его пытались держать.