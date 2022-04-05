Пьяный молодой человек выпал из окна дома в Академическом районе Екатеринбурга

Происшествие случилось 4 апреля. Из окна дома на улице Сахарова, 64 выпал молодой человек. Установлено, что незадолго до случившегося он распивал спиртное вместе с компанией. Родителей в квартире на момент происшествия не было.
По тротуару мимо дома проходили девочки подруги. Они услышали музыку и крики, а когда подняли голову, то увидели, что вниз кто-то летит. Несколько раз тело перевернулось в воздухе, а после падения его подкинуло вверх. Музыка стихла и начались крики, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на местную жительницу.
Из подъезда чуть позже выбежали две девушки. Они были в шоке. Одна из девочек, по словам местной жительницы, сказала, что ей 17 лет, а упавший является хозяином квартиры. От нее пахло алкоголем. Девочки рассказали, говорит местная жительница, что они отдыхали и потом поссорились. Молодой человек психанул. Его пытались держать.
Также женщина рассказала, что полицейские опросили очевидцев.