Взрыв произошел в квартире дома в Верхней Пышме из-за чайника на плите

Взрыв произошел в квартире дома в Верхней Пышме из-за чайника на плите
Взрыв произошел в квартире дома в Верхней Пышме из-за чайника на плите
Сегодня, 09:57ПроисшествияФото: 1MI
Мощный взрыв, выбивший окна квартиры, прогремел в одной из квартир в Верхней Пышме. Инцидент произошел на улице Юбилейная, 5.

ЧП не имеет криминального характера, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вечером владелец квартиры поставил на газовую плиту чайник. Позднее открылась дверца холодильника и случился хлопок.

Прибывшими на место сотрудниками МВД установлено, что в квартире проживает мужчина 1962 года рождения. Он является инвалидом первой группы. Вместе с ним проживает его сын. В момент происшествия он находился на работе.

На данный момент в квартире перекрыт газ. Обстоятельства устанавливаются. О пострадавших данных не поступало, а эвакуировать жильцов не пришлось.

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