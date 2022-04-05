Задержаны подозреваемые по делу группы обнальщиков «Магнат» в Екатеринбурге

Задержаны подозреваемые по делу группы обнальщиков «Магнат» в Екатеринбурге
Задержаны подозреваемые по делу группы обнальщиков «Магнат» в Екатеринбурге
Сегодня, 15:55ПроисшествияФото: 1MI
Фигурантов громкого уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержали сегодня, 5 апреля, в Екатеринбурге.

Среди задержанных подозреваемых бенефициар компании «Магнат» Сергей Картуз, директор одноименной юридической финансовой компании Алексей Мугуев, бухгалтер Лариса Зиновьева и господин Морозов — учредитель фирм-однодневок. Завтра им предъявят обвинение, а также определят меру пресечения.

По версии следствия, названные фирмы занимались незаконным обналичиванием средств, используя компании-однодневки. Мозговым центром и разработчиком криминальной схемы правоохранители считают Сергея Картуза.

Напомним, уголовное дело следственные органы возбудили в минувшем году. Тогда же состоялся ряд обысков в офисах «Магната» и некоторых клиентов компании, пишет «Коммерсантъ».

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