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Глина и грязь со стройки медицинского центра в Нижнем Тагиле разносится по всей Гальянке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глина и грязь со стройки медицинского центра в Нижнем Тагиле разносится по всей Гальянке (ФОТО)

5 мая 2012, 12:25ПроисшествияВалерия Лошкарева
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