Глина и грязь со стройки медицинского центра в Нижнем Тагиле разносится по всей Гальянке (ФОТО)

Уральский проспект очищался нашими сотрудниками от грязи и мусора после таяния снега. Теперь мы видим, что дорога опять покрыта глиной и грязью. Мы неоднократно сообщали об этой проблеме службе заказчика городского хозяйства. Но при этом проблема не устраняется, и большегрузный транспорт продолжает засорять дорогу сообщают в организации «Тагилдорстрой», занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог Ленинского района и, в том числе, Октябрьского и Уральского проспектов на Гальянке.

По словам представителей подрядчика, на каждой такой стройке должны быть оборудованы специальные автомойки, очищающие колеса самосвалов перед каждым его выездом с территории объекта. Такая практика применяется в Москве, Екатеринбурге и во всех крупных городах России. При этом в Нижнем Тагиле продолжают игнорировать специальное постановление главы города, в котором этот пункт есть.

Сотрудники «Тагилдорстроя» рассказывают, что сталкиваются с таких «безобразием» уже не в первый раз. Например, в прошлом году, когда строили жилой дом на улице Горошникова, была аналогичная ситуация. Кроме того, повсеместно в Нижнем Тагиле не выполняются требования к перевозке сыпучих материалов. Часто, из-за отсутсвия бортов на транспорте щебень, земля и песок просто вываливаются на дорогу из автомобилей, сообщают в «Тагилдорстрое».