Инвалида-колясочника не пустили в екатеринбургское кафе

Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, со случаем дискриминации инвалида-колясочника уже детально разобралась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, которая побывала в семье Мокиных.

По ее словам, аппарат омбудсмена подготовит иск для судебного разбирательства и вынесения вердикта в отношении администрации кафе. Сторона Александра Мокина, уверены правозащитники, имеет право требовать компенсации, в том числе морального вреда: налицо явное нарушение Конституции РФ.

Отметим, что представители администрации заведения, куда не пустили Александра Мокина, собиравшегося отметить в кафе свой день рождения, пояснили свой отказ тем, что гость-инвалид смутит других посетителей.

Примечательно, что Мокин предупреждал сотрудников кафео своей проблеме заранее, когда бронировал столик. Менеджер сказал, что никаких сложностей из-за инвалидного кресла возникнуть не должно, но охрана на входе в клуб посчитала иначе.