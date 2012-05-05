Инвалида-колясочника не пустили в екатеринбургское кафе
Скандал дошел до омбудсмена и губернатора. Губернатор Александр Мишарин выразил обеспокоенность ситуацией, которая произошла в одном из екатеринбургских кафе, куда не пустили инвалида-колясочника Александра Мокина, ссылаясь на то, что он, якобы, своим видом может смутить посетителей заведения.
Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, со случаем дискриминации инвалида-колясочника уже детально разобралась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, которая побывала в семье Мокиных.
По ее словам, аппарат омбудсмена подготовит иск для судебного разбирательства и вынесения вердикта в отношении администрации кафе. Сторона Александра Мокина, уверены правозащитники, имеет право требовать компенсации, в том числе морального вреда: налицо явное нарушение Конституции РФ.
Отметим, что представители администрации заведения, куда не пустили Александра Мокина, собиравшегося отметить в кафе свой день рождения, пояснили свой отказ тем, что гость-инвалид смутит других посетителей.
Примечательно, что Мокин предупреждал сотрудников кафео своей проблеме заранее, когда бронировал столик. Менеджер сказал, что никаких сложностей из-за инвалидного кресла возникнуть не должно, но охрана на входе в клуб посчитала иначе.
Для разрешения спорной ситуации вышла арт-директор, заявившая, что Александра пустить не могут, поскольку он будет смущать других посетителей. Мокин, между тем, спросил находящихся в кафе людей об их отношении к нему — ни одного пренебрежительного мнения никто не высказал.