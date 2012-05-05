Похититель детских колясок появился в Сухом Логу
5 мая 2012, 17:30ПроисшествияЕвгения
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, еще в конце апреля капитан полиции Евгений Тимофеев, работающий экспертом-криминалистом в ОМВД России по городу Сухой Лог, по сообщению от дежурного о краже детских колясок направлялся на своем автомобиле к месту происшествия. В полицию с заявлением о пропаже обратилась молодая мама, которая рассказала, что она и соседка вечером оставили коляски в подъезде, а ночью транспорт малышей исчез.
В ту злополучную ночь навстречу ему по проезжей части шли два парня и девушка, которые катили две детские коляски. Гуляющая в ночи троица молодых людей с пустыми колясками была более чем подозрительна. На помощь полицейскому через несколько минут прибыл экипаж ГИБДД, и вся троица была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Следует отметить, что кражи детских колясок, а также велосипедов и санок — не редкость, и зачастую именно их владельцы, оставляя это весьма движимое имущество, провоцируют злоумышленников.
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