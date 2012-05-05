Похититель детских колясок появился в Сухом Логу

В ту злополучную ночь навстречу ему по проезжей части шли два парня и девушка, которые катили две детские коляски. Гуляющая в ночи троица молодых людей с пустыми колясками была более чем подозрительна. На помощь полицейскому через несколько минут прибыл экипаж ГИБДД, и вся троица была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.