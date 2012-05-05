Жертвами воздушных шаров стали 144 человека

По данным МЧС Республики, причиной взрыва и последующего пожара могла стать брошенная в сторону наполненных газом воздушных шаров сигарета. Версию теракта власти исключают.

Непонятно, как вообще могли взорваться и загореться воздушные шары, которые обычно наполняют негорючим инертным газом - гелием. Мощный взрыв и пожар - по мнению специалистов, результат нарушения техники наполнения воздушных шаров инертным газом, либо внутри шаров был не гелий, а взрывоопасное вещество типа метана или водорода, передает BBCNews.

Сигнал о взрыве поступил в 19.37. На место происшествия выехали спасатели и медики. 144 человека - в основном подростки - были госпитализированы, многие из них получили травмы в толпе, охваченной паникой. В числе пострадавших - двое маленьких детей.