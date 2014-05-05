Месяц назад под Нижним Тагилом произошла авария. Нужны свидетели (ФОТО)

Напомним, водитель Citroen ехал со стороны Серова в Екатеринбург. В 11:45 минут на 151 километре он не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в Lada Largus. Водители и пассажиры с травмами госпитализированы.

Кроме того, сегодня стало известно, что пассажирка автомобиля Lada Largus скончалась 5 апреля в ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ».

Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам происшествий, а также лицам, которым известны какие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. Карла Маркса 49, кабинет 30 или по телефону - 97-66-88, 97-61-46.