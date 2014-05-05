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Трагические последствия пожаров в майские праздники в Нижнем Тагиле - погиб человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трагические последствия пожаров в майские праздники в Нижнем Тагиле - погиб человек

5 мая 2014, 14:00Происшествия
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