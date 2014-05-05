Трагические последствия пожаров в майские праздники в Нижнем Тагиле - погиб человек

Кроме того, 3 мая в районе 11:00 случился пожар по улице Минская. Площадь, по данным ГУ МЧС Свердловской области, - 120 кв.метров. Предположительно, загорелось сено, что привело к серьезным последствиям - сгорели жилой дом, надворные постройки, а также корова и лошадь.

Официальный сайт города также приводит информацию по загораниям прошлогодней травы и мусора. Так, 1 мая произошло 7 загораний, 5 из них площадью от 100 до 300 м2. 3 мая произошло 17 загораний из них 10 площадью от 150 м2до 6 га. Самые крупные – это возгорание травы площадью 6 га вблизи ул. Красногвардейской (в пойме реки Тагил в районе железнодорожного моста) и загорание в районе дома №16 по ул. Бобкова – 1 га.