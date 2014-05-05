В Нижнем Тагиле пытались ограбить магазин. Разыскиваются очевидцы (ФОТО)
5 мая 2014, 10:15Происшествия
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Ночью с 3 по 4 мая в одном из магазинов автозапчастей по проспекту Вагоностроителей, 19 была совершена попытка грабежа. Однако что-то остановило похитителей, и они покинули место происшествия, не тронув товар. Были выломаны рольставни и стеклопакет.
Об этом редакции TagilCity.ru рассказали работники магазина. Они добавили, что обратились в полицию, где возбудили дело только по факту порчи имущества, ведь, по сути, ничего украдено не было. У работников также имеется запись с камер видеонаблюдения, по которым они попытаются установить виновников.
Кроме того, работники магазина обращаются к возможным очевидцам. Если вы стали свидетелем попытки грабежа или у вас есть информация по данному случаю, необходимо обратиться по телефону 8-9630-555-050 (Александр).
Фотографии предоставлены пользователем
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