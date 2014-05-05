В Нижнем Тагиле пытались ограбить магазин. Разыскиваются очевидцы (ФОТО)

Об этом редакции TagilCity.ru рассказали работники магазина. Они добавили, что обратились в полицию, где возбудили дело только по факту порчи имущества, ведь, по сути, ничего украдено не было. У работников также имеется запись с камер видеонаблюдения, по которым они попытаются установить виновников.