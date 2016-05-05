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Екатеринбуржец, который расчленил своего друга, предстанет перед судом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец, который расчленил своего друга, предстанет перед судом

5 мая 2016, 13:55ПроисшествияТимофей Данилов
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