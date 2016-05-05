Екатеринбуржец, который расчленил своего друга, предстанет перед судом

Ранее портал TagilCity.ru сообщал о безжалостном убийстве, которое произошло в ноябре прошлого года. Тогда, во время пьяной драки, один мужчина убил другого. Останки трупа 34-летний преступник вынес в хозяйственных сумках и сбросил их в реку Исеть.

Через несколько дней расчлененные части тела обнаружили местные жители. Правоохранители за короткое время смогли установить личность убийцы и задержать его. Добавим, что злоумышленник сознался в совершении преступления.

На днях сыщики закончили расследовать уголовное дело и направили все материалы в суд. За убийство обвиняемый может провести за решеткой до 15-ти лет.