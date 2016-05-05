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От горящей прошлогодней травы в Нижнем Тагиле загорелись хозяйственные постройки на станции Старатель: пожарные не дали загореться автомобилю
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От горящей прошлогодней травы в Нижнем Тагиле загорелись хозяйственные постройки на станции Старатель: пожарные не дали загореться автомобилю

5 мая 2016, 12:25ПроисшествияДенис Таратонов
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