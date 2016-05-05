От горящей прошлогодней травы в Нижнем Тагиле загорелись хозяйственные постройки на станции Старатель: пожарные не дали загореться автомобилю
5 мая 2016, 12:25ПроисшествияДенис Таратонов
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Об опасности горящей сухой травы тагильчан неоднократно предупреждали пожарные службы Нижнего Тагила. Вчера днем огонь с горящей травы перекинулся на хозяйственные постройки на станции Старатель. Пожарным пришлось спасать из гаража автомобиль, угрозу которому создал разгоревшийся огонь.
Сюжеты: Нижний Тагил
Звонок о пожаре поступил в 11:02. Огонь от горящей травы перекинулся на хозяйственные постройки на станции Старатель и охватил площадь в 70 квадратных метров. На борьбу с пожаром отправились две пожарные машины и семь огнеборцев.
Прибыв на место, пожарные увидели, что огонь собирается перекинуться на стоящий неподалеку гараж. Пожарные вскрыли гараж и выкатили оттуда автомобиль «Mitsubishi Lancer». В 11:21 огонь был локализован, а к 11:54 ликвидировано открытое горение. Через полтора часа после звонка о пожаре пожарные полностью закончили свою работу.
В ходе тушения пожара пожарные не дали пламени охватить гараж, в котором стоял автомобиль.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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