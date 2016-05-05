От горящей прошлогодней травы в Нижнем Тагиле загорелись хозяйственные постройки на станции Старатель: пожарные не дали загореться автомобилю

Звонок о пожаре поступил в 11:02. Огонь от горящей травы перекинулся на хозяйственные постройки на станции Старатель и охватил площадь в 70 квадратных метров. На борьбу с пожаром отправились две пожарные машины и семь огнеборцев.

Прибыв на место, пожарные увидели, что огонь собирается перекинуться на стоящий неподалеку гараж. Пожарные вскрыли гараж и выкатили оттуда автомобиль «Mitsubishi Lancer». В 11:21 огонь был локализован, а к 11:54 ликвидировано открытое горение. Через полтора часа после звонка о пожаре пожарные полностью закончили свою работу.

В ходе тушения пожара пожарные не дали пламени охватить гараж, в котором стоял автомобиль.