Под Нижним Тагилом «Ока» столкнулся с КАМАЗом: в салоне нашли бутылки с алкоголем (ФОТО)

4 мая в 18:40 водитель автомобиля «Ока» ехал по трассе «Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск». На 16-м километре мужчина не справился с управлением и влетел в КАМАЗ, который двигался по встречной полосе. От сильного столкновения легковой автомобиль перевернулся на дороге несколько раз.

В салоне «Оки» инспекторы нашли несколько бутылок со спиртным, а у самого пенсионера были симптомы алкогольного опьянения. Если это докажет химико-токсикологические исследования, то нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Виновника аварии доставили в больницу. Врачи диагностировали у автовладельца сотрясение, перелом таза и рваную рану бедра.

ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

По данным ГИБДД, в этом году уже 5 пьяных лихачей стали виновниками ДТП. Дорожные инспекторы напоминают, что подобное нарушение может влечь за собой тюремный срок. Добавим, что в минувшие праздники в Нижнем Тагиле проходили рейды «Стоп контроль». За сутки инспекторы остановили 5 водителей, которые управляли транспортом под градусом.