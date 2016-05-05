Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Под Нижним Тагилом «Ока» столкнулся с КАМАЗом: в салоне нашли бутылки с алкоголем (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Под Нижним Тагилом «Ока» столкнулся с КАМАЗом: в салоне нашли бутылки с алкоголем (ФОТО)

5 мая 2016, 16:10ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»