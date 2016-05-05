В Екатеринбурге родители оставили младенца в подъезде жилого дома (ФОТО)
5 мая 2016, 09:25ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полицейские разыскивают родственников брошенного ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
Вчера днем жительница Екатеринбурга обнаружила коляску с плачущим младенцем в подъезде своего дома по улице Серова.
Малыш был одет в демисезонный костюм и шапочку, завернут в одеяло. Ранее эту коляску, а также её владельцев никто не видел.
Полугодовалого мальчика отвезли в больницу для детей. Медики осмотрели малыша и заверили – ребенок здоров, его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители опрашивают жителей дома, осматривают соседние дворы, чтобы найти родителей мальчика. Полицейские просят граждан помочь в поиске родственников брошенного ребенка, и обращаться с любой информацией о них в органы внутренних дел.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей