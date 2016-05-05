В Екатеринбурге родители оставили младенца в подъезде жилого дома (ФОТО)

Вчера днем жительница Екатеринбурга обнаружила коляску с плачущим младенцем в подъезде своего дома по улице Серова.

Малыш был одет в демисезонный костюм и шапочку, завернут в одеяло. Ранее эту коляску, а также её владельцев никто не видел.

Полугодовалого мальчика отвезли в больницу для детей. Медики осмотрели малыша и заверили – ребенок здоров, его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители опрашивают жителей дома, осматривают соседние дворы, чтобы найти родителей мальчика. Полицейские просят граждан помочь в поиске родственников брошенного ребенка, и обращаться с любой информацией о них в органы внутренних дел.