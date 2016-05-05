В Нижнем Тагиле телефонные аферисты вновь обманывают пожилых людей

Пожилых людей многократно предупреждают о действиях аферистов. Несмотря на это, при поступлении тревожных звонков о якобы попавших в беду близких, пенсионеры поддаются панике и не могут трезво оценивать ситуацию.

Накануне в 16-м отделе полиции было возбуждено два уголовных дела. Одной из жертв злоумышленников стала 78-летняя пенсионерка. Она рассказала, что в полночь ей позвонили на домашний телефон. Новость о том, что её сын стал виновником аварии, в которой пострадала девушка, шокировала старую женщину. Некий «следователь», представившись Сергеем Николаевичем, предложил за круглую сумму «решить вопрос» об отмене возбуждения уголовного дела. Доверчивая пенсионерка передала неизвестному курьеру, который подъехал к её подъезду, 100 тысяч рублей.

А 70-летней женщине, проживающей на ВМЗ, и вовсе позвонил сам «сын», который признался, что убил человека и сейчас находится под следствием. «Сотрудник правоохранительных органов» за 400 тысяч рублей обещал спасти родственника от тюрьмы. Тогда пенсионерка сняла со своего счета в банке все свои деньги. Сбережения она перевела на 8 номеров сотовых телефонов. Позже выяснилось, что все они зарегистрированы в Новосибирской области. Женщина посчитала, что звонить сыну не имело смысла – ведь он находился в местах лишения свободы. Только спустя неделю потерпевшая поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию.

Полицейские просят тагильчан провести со своими пожилыми родственниками профилактические беседы. Неизвестные лица, которые представляются следователями и обещают помочь близким за денежное вознаграждение, являются аферистами.