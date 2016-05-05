В Тугулыме на голову школьника упали футбольные ворота

Одна из любимых спортивных игр мальчишек закончилась травмой для 11-летнего школьника поселка Тугулым. Во время игры в футбол на него упали железные ворота. Пострадавшего ребенка доставили в детское учреждение медицины. В больнице врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Сейчас школьник находится на стационаре.

Прокурорская проверка установила, что несчастный случай произошел по причине того, что футбольные ворота не были прикреплены к земле – они упали, когда мальчик запутался в сетке. Данный спортивный объект принадлежит муниципальному центру «Спорт для всех».

Директор объяснил, что давал распоряжение укрепить ворота, однако по неизвестным причинам установленные скобы были сняты. По статье «халатность» в отношении директора центра следователи возбудили уголовное дело. Стоит добавить, что местная администрация после инцидента убрала опасные ворота.

Установлено, что свидетелем происшествия были не только друзья мальчика, но и некая женщина лет сорока. Она помогла поднять пострадавшего и вызвала скорую. Следователи просят её, или иных свидетелей, помочь восстановить все обстоятельства случившегося.