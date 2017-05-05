Четыре садовых дома сгорели 2 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Первый пожар произошел в коллективном саду № 7 УВЗ. К моменту приезда огнеборцев полностью выгорели два дачных дома общей площадью 80 кв. м.

Второй пожар вспыхнул на Северном поселке. Также выгорели два садовых дома с прилегающими к ним надворными постройками.

ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» информирует дачников о необходимости соблюдения техники пожарной безопасности и напоминает, что на садовом участке нельзя сжигать мусор, разводить открытый огонь при сильном ветре, доверять прокладку электропроводки непрофессионалам, необходимо иметь наготове запасы воды.