Четыре садовых дома сгорели 2 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила
5 мая 2017, 15:45Происшествия
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Четыре садовых дома сгорели 2 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первый пожар произошел в коллективном саду № 7 УВЗ. К моменту приезда огнеборцев полностью выгорели два дачных дома общей площадью 80 кв. м.
Второй пожар вспыхнул на Северном поселке. Также выгорели два садовых дома с прилегающими к ним надворными постройками.
ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» информирует дачников о необходимости соблюдения техники пожарной безопасности и напоминает, что на садовом участке нельзя сжигать мусор, разводить открытый огонь при сильном ветре, доверять прокладку электропроводки непрофессионалам, необходимо иметь наготове запасы воды.
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