Экстренные службы проверили подозрительный предмет на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

Там что-то происходит. Дороги перекрыты, а двор оцеплен. Там стоит полиция, пожарные и спасатели, никого не подпускают. Все это началось примерно в 12 часов дня рассказала порталу TagilCity.ru одна из жительниц Нижнего Тагила.

В МУ МВД «Нижнетагильское» информацию тагильчанки подтвердили. Поводом для работы их сотрудников стал звонок о подозрительном предмете:

Действительно, там проводилось мероприятие. Хотим успокоить жителей Нижнего Тагила, поводом для беспокойства стал бесхозный предмет сообщили в пресс-службе полиции.

Как оказалось, предмет не представлял никакой опасности, поэтому полиция и другие службы покинули место проведения операции.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле неизвестный сообщал о минировании Демидовской больницы. В отличие от сегодняшнего случая, звонившему грозит до 3 лет лишения свободы.