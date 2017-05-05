Электрик упал с высоты 10 этажа и скончался в больнице в Каменске-Уральском
5 мая 2017, 16:30Происшествия
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В Каменске-Уральском начата проверка по факту смерти рабочего одного из местных промышленных предприятий.
Известно, что мужчина скончался 5 мая в больнице Каменска-Уральского. Установлено: рабочий сорвался с высоты 10 этажа в момент укладки кабеля. Инцидент произошел поздно вечером 4 мая. Потерпевший был госпитализирован, но медики не смогли спасти ему жизнь из-за многочисленных серьезных травм.
Сейчас правоохранители проводят ряд необходимых следственных мероприятий, после чего будет принято процессуальное решение, сообщает СК по Свердловской области.
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