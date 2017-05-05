ГУФСИН обвинила членов ОНК в провокации по поводу несостоявшейся встречи с заключенными в колонии Тавды (ФОТО)

ГУФСИН Свердловской области опровергла информацию о том, что членам ОНК не разрешили встретиться с заключенными, сославшись на отсутствие в колонии электричества.

Также пресс-служба ГУФСИН рассказала о том, что правозащитники посещали заключенных в колонии в течение нескольких дней, имели беседы с осужденными. 4 мая действительно произошло отключение нескольких электросетей, питающих ИК, в том числе, и систему безопасности.

В связи с этим членам ОНК было предложено покинуть учреждение до включения электричества. На это предложение правозащитница из ОНК начала выкрикивать провокационные фразы и вела себя неподобающим образом. В ГУФСИН заявили, что у них имеется запись видеорегистратора об этом инцмденте. Она будет оцениваться юристами.

Также ГУФСИН опровергла слухи о произошедшем в колонии бунте после ухода членов ОНК. Как заявили в ГУФСИН, в настоящее время колония функционирует в обычном режиме, согласно распорядку дня. Между тем, правозащитники рассказали, что поздно ночью, после проверки их автомобиля на предмет заложенной бомбы, активисты поехали домой в Екатеринбург, сообщает Е1.RU.