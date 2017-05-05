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ГУФСИН обвинила членов ОНК в провокации по поводу несостоявшейся встречи с заключенными в колонии Тавды (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГУФСИН обвинила членов ОНК в провокации по поводу несостоявшейся встречи с заключенными в колонии Тавды (ФОТО)

5 мая 2017, 11:40Происшествия
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